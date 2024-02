Trias afirma que Puigdemont acabarà aprovant l'amnistia i que se l'imagina negociant amb Feijóo

Li agraeix la "valentia" per negociar amb el PSOE la formació del Govern central

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha afirmat que l'expresident del Govern i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, acabarà aprovant la llei d'amnistia i ha assegurat que se l'imagina negociant amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ho ha dit en una entrevista de La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press, en la qual ha sostingut que Puigdemont acabarà aprovant la llei d'amnistia, però ha remarcat que la feina s'ha de fer bé i que també "s'han de moure els altres".

Respecte a Puigdemont, ha celebrat que prengués la decisió més important, que és defensar que hi hagi govern, cosa que Trias li ha agraït: "Li agraeixo que hagi tingut la valentia d'afrontar això de la manera en què s'ha afrontat".

A FEIJÓO LI HAN CANVIAT EL XIP

Preguntat per si s'imagina Puigdemont negociant amb Feijóo, Trias ha contestat: "Sí, m'ho imagino".

"Sí, m'ho imagino, perquè jo ja hi he negociat. Jo he estat conseller de Salut de la Generalitat i el senyor Feijóo era el director general de l'Institut Nacional de la Salut. Hi he tingut molta relació i hi he tingut bona relació", ha relatat.

Ha afegit que Feijóo "era una persona centrada que entenia el problema territorial a Espanya", però que ara diu coses que sembla que li hagin canviat el xip, segons Trias.

"Si un dia el senyor Núñez Feijóo guanya a nivell d'Espanya, doncs Núñez Feijóo haurà de canviar de plantejament per força. I nosaltres, què haurem de fer?. No parlar amb Núñez Feijóo?", ha conclòs.