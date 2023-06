Trias afirma que PSC, BComú i PP estan equivocats: "Hi ha gent que no sap perdre amb elegància"

"Als meus 76 anys, jo ja ho deia: 'Si no surto alcalde, que els bombin a tots"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El regidor de Trias per Barcelona a l'Ajuntament de la ciutat, Xavier Trias, ha admès en el ple d'investidura que s'havia preparat un discurs d'alcalde, i ha criticat que PSC, BComú i PP s'hagin unit per fer alcalde al candidat socialista, Jaume Collboni: "Hi ha gent que no sap perdre amb elegància".

En la seva intervenció després que Collboni hagi estat elegit nou alcalde, i visiblement molest, el vencedor de les eleccions ha assegurat que PSC, BComú i PP "fan un mal favor a la ciutat i al país" amb la seva elecció.

"Avui, senyor Collboni, senyor Sirera i senyora Colau, fan un mal favor a la ciutat i al país. Als meus 76 anys, jo ja ho deia: 'Si no surto alcalde, que els bombin a tots", ha afegit Trias.

Ha assegurat que ell s'anirà del consistori amb la consciència tranquil·la, i ha agraït l'actitud del líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, per aconseguir un pacte de govern, que finalment no ha prosperat.

"JOC DE MÀGIA" DE COLLBONI

Trias ha criticat el "joc de màgia" que li ha llevat l'alcaldia, i ha recordat que el 2015 es va publicar que ell tenia un suposat compte bancari a Suïssa, causa que va quedar arxivada, però que ha assegurat que li va perjudicar en el seu intent de revalidar l'alcaldia.

També ha lamentat que el 2019 els vots de l'exlíder de BCN Canvi i exprimer ministre francès, Manuel Valls, van servir perquè Maragall no fos alcalde encara que va guanyar les eleccions, i ha assenyalat a Collboni per aquest episodi.

"Va ser un invent, que no és de Colau, és de Collboni. Que va intentar fer el mateix que avui: un joc de màgia per llevar l'alcaldia", ha sostingut.