Treballadors del Tram convoquen una vaga per aquest dissabte davant la "falta de recursos"

L'empresa treballarà per solucionar la situació i la Generalitat fixa serveis mínims del 33%

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors del Tram han convocat una vaga per aquest dissabte davant la "falta de recursos", segons ha explicat a Europa Press el president del comitè d'empresa de Trambaix, Iván Rodríguez, aquest divendres.

"No demanem augments salarials, només una ampliació de plantilla i un millor manteniment dels combois", expressa Rodríguez, al·legant que l'increment de recursos no ha anat d'acord amb l'augment de viatgers que utilitzen aquest transport, que s'ha multiplicat per sis des del 2004.

Fonts de l'empresa han explicat a Europa Press que els recursos disponibles no són suficients per assumir l'increment de la demanda dels últims mesos i han assegurat que continuaran treballant "per arribar a una solució" davant la situació.

La vaga coincideix amb la inauguració del tramvia entre Glòries i Verdaguer, que està prevista per aquest dissabte i que comptarà amb l'assistència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

SERVEIS MÍNIMS

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 33% i el percentatge "es podrà distribuir de manera irregular, sense que en cap cas" se superi el ja fixat, ha informat en un comunicat.

En aquesta ocasió, no s'han establert franges horàries perquè la vaga cau en cap de setmana i "les necessitats de mobilitat no es concentren en les hores punta, sinó que es distribueixen durant tot el dia".