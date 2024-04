El tramvia de la Diagonal de Barcelona ja té les vies i la catenària instal·lades

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El nou tramvia de l'avinguda Diagonal, que passarà entre la plaça de les Glòries i Verdaguer, ja té les vies i la catenària instal·lades, a l'espera de començar les proves una vegada s'acabi la infraestructura ferroviària aquesta primavera.

Segons han informat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a Europa Press aquest dimecres, ara les obres se centren en la instal·lació elèctrica de la catenària, amb la intenció d'acabar-les a la primavera "si no hi ha imprevists", i que el tramvia comenci a circular en el segon semetre d'aquest any.

Les proves es faran primer en cada subsistema per separat i després per comprovar la integració amb tramvia i la inserció en el traçat, la captació d'energia i la detecció amb la senyalització, entre altres qüestions.

Una vegada superades aquestes proves, començarà la marxa en blanc: una simulació del servei comercial previst, però sense viatgers.

Després d'aquesta nova prova, i una vegada es disposi de tota la documentació de seguretat, el servei estarà en disposició d'iniciar la circulació i posar-se en funcionament per als viatgers en el segon semetre de 2024, "si les autoritats competents així ho estimen".

Respecte a l'obertura de la nova parada de Glòries, les mateixes fonts afirmen que s'estrenarà quan es doti del subministrament elèctric definitiu i de les instal·lacions que donen servei als usuaris, com l'enllumenat, la informació, la interfonia, megafonia i màquines de venda de títols.