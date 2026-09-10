El Trambesòs recuperarà part del servei habitual aquest dilluns després de les obres a la Gran Via

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Trambesòs recuperarà bona part del servei habitual dilluns vinent 14 de setembre, després de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies a la Gran Via, entre els carrers Badajoz i Bilbao.
En concret, es restablirà el tram entre Glòries i Ciutadella-Vila Olímpica de les línies T5 i T6, després de les proves d'energia, traçat, senyalització, comunicacions i recorregut comercial fetes durant la setmana, informa Tram en un comunicat aquest dijous.
Així mateix, aquest divendres també està previst que reobri el tram de calçada del costat muntanya de la Diagonal comprès entre els carrers Llacuna i Badajoz, la qual cosa permetrà recuperar el recorregut de les línies 7, N7, H12 i N2 d'autobús.
Els treballs, iniciats el 2025, van obligar durant l'estiu a tallar el servei de Trambesòs, si bé a partir d'aquest dilluns les afectacions quedaran reduïdes al tram entre Glòries i Sant Martí de Provençals de la T5 i la T6.
Tram recomana que, durant aquesta última fase de les obres, s'utilitzi l'L4 del Metro, enllaçant amb la T4 des de la parada Maresme, o amb Glòries des de Selva de Mar i Ciutadella-Vila Olímpica, si bé també es pot utilitzar l'h12, que es desviarà del recorregut habitual.