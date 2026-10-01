El Trambaix de Barcelona talla el tram Francesc Macià-Montesa del 10 al 12 d'octubre per obres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El Trambaix de Barcelona no oferirà el servei del 10 al 12 d'octubre de les línies T1, T2 i T3 entre les parades de Francesc Macià i Montesa per unes obres de renovació a la via, informa TRAM en un comunicat aquest dijous.
Ha explicat que per facilitar la mobilitat dels usuaris un servei especial d'autobús cobrirà el tram entre Francesc Macià i Montesa durant tot el període d'afectació, amb freqüències de pas adaptades a la demanda habitual del servei afectat.
Ha afegit que els treballs també afectaran la circulació viària al lateral de l'avinguda Diagonal, que quedarà tallat a l'altura de l'avinguda Doctor Marañón i, en no haver-hi circulació de tramvies, es permetrà el pas des del tronc central de la Diagonal al lateral a l'altura del carrer John Maynard Keynes.