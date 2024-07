Tram va registrar el 2023 més de 30 milions de validacions

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La Memòria de Sostenibilitat 2023 de Tram assegura que aquest servei tramviari ha recuperat la demanda després de la pandèmia i va arribar als 30 milions de validacions l'any passat.

L'informe publicat aquest divendres està centrat en les estratègies de la companyia per "mantenir un model de mobilitat sostenible des d'una doble perspectiva: mediambiental i social", indica.

Segons el president de Tram, Miquel Martí, "el 2023 ha estat un any de consolidació de la confiança de la població en el servei de tramvia", ja que, per tercer any consecutiu, els usuaris han puntuat el tramvia per damunt el 8 sobre 10.

L'any passat, Tram va organitzar un total de 51 accions socials i va posar el focus en 7 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la finalitat d'assolir un desenvolupament responsable de l'empresa.

L'estudi destaca la planta solar fotovoltaica instal·lada a les cotxeres del Trambaix que ha generat prop de 125.000 kWh amb els quals s'ha estalviat 54 tones de CO2 i 65 quilos de SO2.