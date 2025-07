Tram renova l'acord de col·laboració amb els sis museus que formen part d'Articket

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Tram ha renovat per vuitè any consecutiu el conveni de col·laboració amb els sis museus barcelonins que formen part d'Articket, una entrada conjunta als principals museus d'art de la ciutat, per difondre les seves exposicions a través d'aquest mitjà de transport, informa en un comunicat aquest dimarts.

Es tracta del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Fundació Joan Miró, el Museu Picasso de Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i el Museu Tàpies.

D'aquesta manera, Tram es compromet a afavorir la visibilitat de les propostes culturals i a fomentar l'assistència als museus amb diverses accions al llarg dels anys 2025 i 2026 a través dels seus canals corporatius.