TRAM oferirà servei ininterromput de tramvia durant les festes de la Mercè de Barcelona

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
TRAM oferirà servei ininterromput durant les festes de la Mercè 2025 per facilitar la "mobilitat sostenible" i els tramvies circularan tota la nit del dimarts 23 de setembre i de manera continuada des de les 5 hores del divendres 26 fins a les 24 hores del diumenge 28 de setembre.
En un comunicat aquest dilluns, TRAM informa que el reforç del servei s'aplicarà a totes les línies per cobrir l'"alta demanda" prevista durant les celebracions de la festa major de Barcelona.
"L'adaptació del servei permetrà a la ciutadania gaudir dels actes de la Mercè sense preocupar-se pels desplaçaments", ha destacat.