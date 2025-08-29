El tram de l'L4 del Metro de Barcelona entre Verdaguer i Maragall reobrirà el dilluns

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
La línia 4 del Metro de Barcelona reobrirà aquest dilluns el tram entre Verdaguer i Maragall després de finalitzar la primera fase de les obres de millora que van començar aquest juny.
Segons informa l'Ajuntament en un comunicat aquest divendres, amb l'inici de la segona fase es redueix el tram sense servei de l'L4 i es mantenen els treballs fins al 7 de setembre a l'L11 entre les estacions de Trinitat Nova i Casa de l'Aigua.
D'aquesta forma, les estacions de l'L4 de Verdaguer, Joanic, Alfons X, Guinardó / Hospital de Sant Pau i Maragall tornaran a estar operatives, mentre que romandran tancades Maragall adreça Trinitat Nova, Llucmajor, Via Júlia i Trinitat Nova.
Com a alternativa de mobilitat, TMB manté un servei especial d'autobús amb parades en totes les estacions afectades i recorda que les línies L3 i L5 de metro cobreixen part dels recorreguts.
Per la seva banda, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha agraït a la ciutadania la seva "adaptació a unes afectacions necessàries per millorar el confort i reduir les vibracions en la infraestructura".