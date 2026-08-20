El tram de la L1 del Metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants reobrirà el 29 d'agost

TMB finalitza les obres de renovació de vies, senyalització i del taller de Santa
Eulàlia BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El tram de la L1 del Metro de Barcelona tancat des del 17 de juliol, que afecta a les estacions entre la Florida i Plaça de Sants, tornarà a posar-se en funcionament dissabte 29 d'agost una vegada finalitzades les obres, que han suposat una inversió d'11,5 milions d'euros.
Ho han anunciat aquest dijous la primera tinent d'alcalde de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet; l'alcalde accidental de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Jesús Husillos; el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, i el director del Metre, David Prat.
En una visita a les obres, que ja estan en el tram final de la reforma, Prat ha destacat la importància dels treballs per "garantir l'estabilitat de la via, la qual cosa dona més confort als usuaris", agilitar el seu manteniment i augmentar la fiabilitat.
2,1 QUILÒMETRES DE VIA
Les obres han posat el focus en la via general entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou, on s'han renovat diversos trams del carril, els sistemes de drenatge, la senyalització i altres elements de la infraestructura.
També s'ha renovat el sistema de dilatació instal·lat en tram que dona a l'aire lliure, i s'han modernitzat les instal·lacions del taller centenari de Santa Eulàlia per millorar la seva fiabilitat i agilitar l'entrada i sortida de combois.
En concret, en les obres d'aquest estiu s'han renovat prop de 2,1 quilòmetres de via, 510 d'ells a la zona dels tallers i 1.580 en la via ordinària, operació en la qual han treballat unes 170 persones cada dia durant les 24 hores.
AFECTACIONS
Bonet, que també exerceix com a alcaldessa accidental en substitució del primer edil, Jaume Collboni, ha agraït als veïns la paciència per les afectacions produïdes per les obres, que han obligat a tallar la L1 durant aproximadament 1 mes i mitjà.
"Aquesta és la tasca que fem estiu després d'estiu, aprofitant que baixa la demanda i que és un moment que podem afectar menys al dia a dia dels prop de 2 milions d'usuaris del Metre", ha assenyalat.
Husillos també ha traslladats les seves "disculpes al conjunt de veïns i veïnes de l'arc metropolità per les afectacions en la seva vida quotidiana que els ha suposat aquesta obra" que, ha recordat, no es poden fer d'una altra manera.
D'altra banda, ha destacat la "responsabilitat compartida" i el vincle que uneix a Barcelona i L'Hospitalet, tant pel que fa als seus veïns com als de la resta de l'àrea metropolitana a través del transport i de TMB.