Tram i Creu Roja renoven l'acord per a "empoderar" dones en situació de vulnerabilitat

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -

Tram i Creu Roja han renovat l'acord de col·laboració per a "L'empoderament de dones en situació de vulnerabilitat", amb l'objectiu d'oferir el suport necessari, amb accions que busquen la recuperació integral de víctimes de violència de gènere, mitjançant l'atenció urgent de les seves necessitats bàsiques i accions que enforteixin les seves capacitats.

Amb aquest projecte es treballa de forma transversal amb les famílies, assegurant no només la recuperació de les dones, sinó també acompanyant els seus fills per a promoure oportunitats de creixement saludable, informa Tram en un comunicat aquest dilluns.

El suport de Tram ha permès atendre aquest any a 85 dones i 456 nens a través de tallers, orientacions i activitats informatives en àrees psicològiques, socials i de salut, i està previst que en 2025 grups de dones usuàries del programa visitin les cotxeres per a conèixer els treballs relacionats amb el tramvia i oferir-los recursos per a fomentar i impulsar la seva inclusió laboral.