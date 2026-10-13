El Tram de Barcelona no funcionarà a la rambla de la Mina el 14 i 15 d'octubre per manteniment

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tram de Barcelona tallarà el servei de la línia T6 aquest dimecres i dijous per treballs de manteniment dels arbres que duran a terme l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a la rambla de la Mina, informa en un comunicat aquest dimarts.
En concret, el tram sense servei és el que hi ha entre l'avinguda Eduard Maristany i el carrer Cristòfol de Moura, que deixa sense servei les estacions de Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià entre les 7.30 i les 14.30 hores.
Tram ha afegit que en aquest període es reforçarà el servei de la línia T5, mentre que la resta de parades i línies oferiran el servei habitual, alhora que els usuaris afectats podran dur a terme el trajecte entre les parades curtes utilitzant la T4 o l'autobús H14.