Publicat 13/10/2026 11:27

El Tram de Barcelona no funcionarà a la rambla de la Mina el 14 i 15 d'octubre per manteniment

Archivo - Diverses persones sortint d'un tramvia a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tram de Barcelona tallarà el servei de la línia T6 aquest dimecres i dijous per treballs de manteniment dels arbres que duran a terme l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a la rambla de la Mina, informa en un comunicat aquest dimarts.

En concret, el tram sense servei és el que hi ha entre l'avinguda Eduard Maristany i el carrer Cristòfol de Moura, que deixa sense servei les estacions de Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià entre les 7.30 i les 14.30 hores.

Tram ha afegit que en aquest període es reforçarà el servei de la línia T5, mentre que la resta de parades i línies oferiran el servei habitual, alhora que els usuaris afectats podran dur a terme el trajecte entre les parades curtes utilitzant la T4 o l'autobús H14.

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