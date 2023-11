Un total de 14 centres educatius de Barcelona s'incorporen al programa Escoles+Sostenibles

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 centres educatius de Barcelona s'han incorporat aquest any al programa Escoles+Sostenibles, integrat per 381 escoles de la ciutat, que implica de manera activa l'alumnat en la millora de la sostenibilitat, i que aquest curs 2023-2024 tindrà la sequera, l'estalvi d'aigua i la descarbonització com els eixos de treball principals.

L'acte de benvinguda de la 23a edició s'ha celebrat aquest divendres al Saló de Cent de l'Ajuntament, en un "espai de reconeixement del compromís que adquireix el món educatiu amb els reptes de ciutat en matèria de medi ambient", informa el consistori en un comunicat.

Durant el curs, els centres que hi participen desenvolupen un projecte de transformació per "millorar la sostenibilitat a l'escola" des de la diagnosi i l'exploració de problemes fins a l'elaboració de propostes de millora, l'execució d'accions concretes i l'avaluació del que s'ha fet.