Torres visita a l'Hospitalet (Barcelona) llocs referents de la memòria democràtica amb Marín

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha visitat aquest dimecres l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i ha recorregut llocs referents de la memòria democràtica de la ciutat amb l'alcaldessa, Núria Marín.

Després de reunir-se amb l'alcalde de Barcelona, Torres s'ha traslladat a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, on l'ha rebut Núria Marín, informa l'Ajuntament en una anotació a X recollida per Europa Press.

Torres ha saludat els portaveus dels grups municipals, ha signat el llibre d'honor, i després ha visitat alguns dels punts de la ciutat.

Ha visitat una de les llambordes 'stolpersteine' col·locades en homenatge als veïns de l'Hospitalet víctimes del nazisme: en aquest cas, al carrer Major, en record a Ferran Polo Tapias, mort a Mauthausen el 1941.

Després han visitat el carrer de la Revolució; l'Ateneíllo, on va viure el pintor Rafael Barradas i sovintejat per Salvador Dalí i Federico García Lorca; i el pont de la Llibertat, l'escultura en homenatge a les persones "que van lluitar per la llibertat i la democràcia".