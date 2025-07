La torre modernista Casa Hurtado de Barcelona serà un equipament públic de les Corts

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La torre modernista Casa Hurtado es convertirà en un equipament públic del districte de les Corts, després d'aprovar-se inicialment el projecte de rehabilitació i adequació, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

La torre, construïda el 1906 a l'avinguda Pedralbes 46-48, acollirà la nova seu de la Fundació Victoria de los Ángeles i un espai de trobada i de treball per l'Associació de Veïns i Veïnes de Pedralbes, entre altres usos.

Les obres començaran a principis del 2026 amb un termini d'execució de catorze mesos i un pressupost de 2,4 milions d'euros (IVA inclòs).

DAVID ESCUDÉ

El regidor de les Corts, David Escudé, ha destacat que la Casa Hurtado és un edifici "emblemàtic" de Pedralbes i que es convertirà en un espai de trobada per a la ciutadania i en una seu cultural.

La Casa Hurtado és una torre de 403,29 metres quadrats construïda per l'arquitecte Guillem Busquets com a casa d'estiu per a la família d'Antonio Hurtado i consta de planta baixa i dues plantes pis, amb una coberta que segueix la tradició constructiva catalana.

El projecte proposa actuar en la totalitat de la parcel·la i espais exteriors adjacents amb la finalitat de recuperar la imatge original de la Casa Hurtado.