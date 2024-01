TMB xifra en 135.000 euros el cost de reparar les pintades de l'acte vandàlic al metro

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha xifrat aquest dilluns en 135.000 euros el cost de reparar les pintades de l'acte vandàlic al metro aquest cap de setmana, que va afectar les línies 2 i 4 diumenge a la matinada.

"No podem fer més que condemnar aquests fets i lamentar-los", ha afirmat Bonet preguntada sobre aquesta qüestió en una roda de premsa, en la qual ha explicat que el cost de la reparació és tant per a les estacions com per als trens.

Unes 70 persones van entrar a l'estació de Jaume I, van pujar a un tren i en van pintar l'interior i, posteriorment, a l'estació Passeig de Gràcia van pintar l'exterior d'un tren de la línia 4, que va obligar a aturar-la durant uns 10 minuts.

A la mateixa estació van pintar un tren de la línia 2, fet que va afectar el servei durant uns 10 minuts entre les parades Universitat i Sagrada Família, de manera que l'atac va deixar dos trens pintats i va generar desperfectes a les estacions Jaume I, Passeig de Gràcia i Universitat.

En la mateixa roda de premsa, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets per, entre altres coses, identificar-ne els autors.