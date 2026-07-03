TMB tanca la connexió L1-L3 de l'estació de metro Plaça Catalunya des de dilluns fins al setembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El passadís que connecta les línies L1 i L3 del Metro de Barcelona a l'estació Plaça Catalunya tancarà per obres des d'aquest dilluns 6 de juliol fins al 6 de setembre, ha explicat Transports Metroplitans de Barcelona (TMB) en un comunicat aquest divendres.
Mentre duri la reforma, els usuaris hauran de fer el transbord pel carrer, dirigint-se a l'entrada del carrer Pelai amb la Rambla, si van a l'L3, o a la del nord de la plaça Catalunya o la de la cruïlla amb la ronda Sant Pere si van a l'L1.
Els treballs, que tenen un pressupost d'1,2 milions d'euros, serviran per adequar l'espai i dur a terme tasques de revestiment vertical, obra civil, instal·lacions i comunicacions, a més de retirar tot l'amiant.