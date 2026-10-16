TMB signa un acord amb COCARMI per promoure l'accessibilitat al transport públic

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha signat un acord amb el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) per col·laborar en la promoció d'actuacions per millorar l'accessibilitat al transport públic.
L'acord, que té una vigència de 4 anys prorrogables, s'ha formalitzat aquest divendres a la seu de COCARMI, situada a l'edifici d'ONCE Catalunya, i hi han acudit la directora de serveis corporatius de TMB, Cristina Güell, i el president del comitè, Frederic Crespo, expliquen en un comunicat.
Compta amb diverses línies de treball amb l'accessibilitat com l'element principal per garantir la mobilitat de tots els ciutadans de manera sostenible, i inclou la participació i col·laboració en projectes i l'elaboració de plans d'emergència.