TMB rellevarà Gerardo Lertxundi com a conseller delegat la setmana vinent

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) rellevarà l'actual conseller delegat, Gerardo Lertxundi, la setmana vinent per "reforçar el paper de TMB de cara als reptes actuals i futurs que té per davant la mobilitat" de la ciutat i la seva àrea metropolitana, han informat fonts de l'empresa aquest divendres a Europa Press.

Per TMB, aquest canvi "obre una nova etapa dins la companyia per accelerar la transició cap a una mobilitat més sostenible i eficient", en assumptes com l'avenç de la descarbonització de la flota de bus, la digitalització de l'empresa i les noves formes de transport.

Les mateixes fonts subratllen que Lertxundi ha desenvolupat "una important tasca per identificar aquests reptes i alinear la companyia amb els objectius necessaris per aconseguir el paper que li correspon".