TMB reivindica la "tolerància zero" davant les actituds masclistes en el transport públic

BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere han reivindicat aquest divendres en un acte conjunt pel 25N la "tolerància zero" davant qualsevol acte de violència masclista, per combatre les actituds masclistes que afectin les dones al transport públic.

El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha parlat de les accions que s'han impulsat fins ara en relació amb aquesta lluita, com la instal·lació de càmeres de seguretat al Metre i al bus o la millora de la il·luminació de les estacions, segons un comunicat.

També ha destacat que el 75% de les estacions de línies convencionals de Metro té il·luminació led, i també ha esmentat el projecte de Punts Lila a la xarxa de metro, que ja s'ha establert a les estacions de Santa Coloma de Gramenet fruit de l'acord amb el consistori.

En paral·lel, TMB continua amb la formació dels professionals de la xarxa de transport públic per abordar millor els casos en els quals es pot detectar violència masclista, a més de les campanyes de sensibilització o els actes de conscienciació com el d'aquest divendres.

"En certs aspectes hem de ser radicals i per això diem que 'no' rotundament al masclisme o qualsevol discriminació per qüestió de gènere", ha reivindicat Flores.