TMB reforçarà el servei de metro i bus per als concerts de música clàssica a la platja

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà el servei de metro i de bus aquest dimarts i dimecres per als concerts de música clàssica a la platja del Bogatell, organitzats pel Liceu, el Palau de la Música i L'Auditori, informa aquest dilluns en un comunicat.

Aquests dos dies hi haurà més trens de l'habitual a l'L4 de Metro per augmentar la freqüència de pas durant les últimes hores del servei per facilitar la mobilitat quan acabin els concerts, i també més agents d'atenció al client i vigilants de seguretat a les estacions de Llacuna i Bogatell.

També reforçaran el servei de les línies de bus 6, 59, H16, V23 i V25 amb vehicles articulats per augmentar-ne la capacitat.