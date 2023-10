TMB reforça el transport públic per accedir als cementiris durant Tot Sants

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reforçat els autobusos 21, 102, 104 i 107 per accedir als cementiris "més importants" de la ciutat durant Tot Sants --1 de novembre--, festivitat per la qual recomana usar el transport públic per desplaçar-se.

En un comunicat aquest dijous han explicat que, per dirigir-se al cementiri de Montjuïc, del 23 al 28 d'octubre --inclosos-- i el 30 i 31 d'octubre, TMB ofereix un servei especial d'autobús que fa el mateix recorregut i les mateixes parades que la línia 107, i el 29 d'octubre i l'1 de novembre s'incrementa el servei amb més vehicles a les línies 107 i 21.

Per arribar al cementiri de Collserola, del 23 al 26 i el 30 i 31 d'octubre, s'habilita un servei especial d'autobús amb el mateix recorregut i les mateixes parades que la línia 102, mentre que del 27 al 29 d'octubre es reforça aquesta mateixa línia amb més vehicles.

A més, el 28 i 29 d'octubre s'incrementa amb més vehicles el servei de la línia 104, i aquesta línia i la 102 es reforcen també l'1 de novembre.

Han destacat que el dia de Tots Sants hi haurà un autobús llançadora que enllaçarà la plaça Espanya i el cementiri de Montjuïc per facilitar una connexió "més directa".