TMB reforça el servei de Metro per a les festes de Gràcia de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforça el servei de m Metro per a les festes de Gràcia de Barcelona que tenen lloc entre el 15 i el 21 d'agost, i recomanen desplaçar-se en transport públic durant les celebracions.
Les estacions més properes al barri de Gràcia són Lesseps, Fontana i Diagonal (línia L3); Joanic (L4) i Diagonal i Verdaguer (L5), informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
El Metro reforça la seva oferta habitual de trens fins a un 10% a l'L3 en algunes franges horàries, a més de destinar més personal d'atenció, seguretat i neteja a les citades estacions, que són les "més concorregudes" durant les festes.
També destaquen que les nits del 21 al 23 d'agost el Metro funcionarà de forma continuada: oferirà 67 hores de servei sense interrupció, circulant des de les 5 de la matinada del divendres 21 d'agost fins a les 12 de la nit del dia 23 (és a dir, fins a la finalització del servei del diumenge).
Recorden que també apropen a Gràcia les línies regulars d'autobús de TMB: D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 114 i 4.