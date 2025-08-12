TMB reforça el servei de Metro de cara a les Festes de Gràcia de Barcelona

BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciat el reforç de les seves línies de Metro amb motiu de la celebració de les Festes majors del barri de Gràcia, que es duran a terme entre els dies 15 i 21 d'agost, informa la companyia aquest dimarts en un comunicat.
Així, l'operadora ha anunciat que el Metro funcionarà ininterrompudament entre el 15 i el 17 d'agost, un total de 67 hores des de les 5.00 hores del divendres 15 a les 24.00 hores del diumenge 17.
Es reforçarà especialment la línia L3, augmentant les freqüències de pas dels trens i a les estacions de Lesseps, Fontana i Diagonal, les més properes al barri de Gràcia, s'incrementaran serveis de personal, seguretat i neteja.
També es veuran reforçades les estacions de Verdaguer, a la L4 i L5, juntament amb l'estació de Diagonal, encara així TMB recorda als viatgers de les línies 4 i 11 de Metro que planifiquin els seus viatges amb antelació, a causa dels talls parcials per obres en aquestes línies.
Els trams afectats, entre Verdaguer i Trinitat Nova a la L4 i, entre Trinitat Nova i Casa de l'Aigua a la L11, compten amb un servei substitutiu d'autobusos llançadora, a més de les línies regulars de bus D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47,114 i 116, que també apropen a Gràcia.