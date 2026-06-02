TMB reforça l'L4 del Metro de Barcelona amb dos trens més pel Primavera Sound 2026

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà l'L4 del Metro amb dos trens més en diferents franges horàries a partir de dimecres i fins diumenge per la celebració del Primavera Sound 2026.
En un comunicat aquest dimarts, TMB recomana fer servir l'L4 del suburbà barceloní per accedir al parc del Fòrum, lloc on se celebra el festival, i ha explicat que també hi haurà més personal d'atenció, seguretat i neteja.
També ha detallat que hi haurà dos serveis especials d'autobús les nits del 4, 5 i 6 de juny que enllaçaran el recinte amb la plaça Catalunya i que els bitllets els dispensarà el festival de franc.