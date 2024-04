TMB reforça les línies 1, 2, 3 i 5 del Metro durant la tarda de Sant Jordi

16 línies de bus alteraran el seu recorregut

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà les línies 1, 2, 3 i 5 del Metro amb més trens en les línies convencionals, especialment en l'1, 2, 3 i 5, durant diverses franges horàries de la tarda de la Diada de Sant Jordi, quan es preveu més afluència d'usuaris.

Al voltant de les 21 hores circularà fins a un 25% més d'oferta respecte al servei habitual de dia laborable, informa TMB en un comunicat.

També s'ha preparat un desplegament especial de personal i efectius de seguretat i neteja a les estacions del sector central de Barcelona.

BUSOS AFECTATS

Els autobusos del centre de la ciutat adaptaran els seus recorreguts per la 'superilla literària', un espai que comprèn de l'avinguda Diagonal a la Gran Via i entre els carrers Balmes i Pau Claris, i que també s'estén per tota la Rambla i Gran de Gràcia.

Afectarà en concret a 16 línies: la D50, H8, H10, V15, V17, 6, 7, 19, 22, 24, 33, 34, 52, 54 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic.

Per això, TMB recomana el Metro pels desplaçaments, especialment al centre de la ciutat.