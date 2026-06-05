Publicat 05/06/2026 18:38

TMB reforça els busos V29 i D20 els cap de setmana per facilitar l'accés a les platges

Bus V29 de TMB
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà a partir d'aquest dissabte les línies V29 i D20 d'autobús els cap de setmana i festius d'estiu per facilitar l'accés a les platges de la capital catalana, informa en un comunicat aquest divendres.

En el cas del V29 entraran en servei 4 busos articulats més en una part del recorregut que normalment funciona amb vehicles estàndard i en el cas del D20 seran 4 busos més que s'afegeixen a l'oferta regular existent amb vehicles articulats.

El consistori ha explicat que durant els primers dies hi haurà informadors i senyalització a les parades de totes dues línies i ha afegit que aquests reforços s'afegeixen al que ja funciona en la V19 des del 28 de març.

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