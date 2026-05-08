TMB recomana l'ús del Metro de Barcelona durant la Cursa El Corte Inglés de diumenge

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomanat l'ús del Metro a la capital catalana mentre se celebra la 46a edició de la Cursa El Corte Inglés aquest diumenge, ja que algunes línies d'autobús tindran afectacions en el recorregut i l'horari.
En un comunicat aquest divendres, TMB recorda que la cursa començarà a les 9.00 hores a El Corte Inglés de l'avinguda Diagonal i les afectacions seran entre les 05.00 i les 14.00 hores aproximadament per a tot el trànsit de superfície a la Gran Via de Carles III, el passeig de Gràcia, els carrers Aragó i Viladomat, la Gran Via, el passeig de Sant Joan i la ronda Sant Pere.
Així, hi haurà 37 línies de bus de TMB afectades que són: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 141 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic.