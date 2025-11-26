TMB recomana fer servir el Metro en els desplaçaments aquest Nadal per Barcelona i reforça el servei

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomanat l'ús del Metro durant les festes de Nadal a la ciutat, ja que ha previst reforçar el servei els dissabtes, diumenges i dies festius intersetmanals de desembre amb els comerços oberts per facilitar la mobilitat.
En un comunicat aquest dimecres ha explicat que en els diumenges i festius intersetmanals hi haurà un 7,4% més de trens a la xarxa de transport, "especialment a l'hora punta de la tarda de 17 a 21 hores".
Ha afegit que l'augment del servei es farà en les línies convencionals, "sobretot L1, L2 i L3", i que les estacions més pròximes a les zones comercials es reforçaran amb més personal d'atenció i de seguretat.
Ha recordat que el 24 de desembre el servei de metro finalitzarà a les 23 hores, com s'ha fet els últims anys, que el 25 i 26 de desembre funcionarà de 5 del matí a 2 de la matinada i que durant la revetlla de Cap d'Any el Metro funcionarà tota la nit.
Finalment, la xarxa d'autobusos de TMB també augmenta la seva capacitat de transport en algunes línies a través de la dotació de vehicles articulats.