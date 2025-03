TMB recomana fer servir el Metro aquest diumenge per la Zurich Marató

Es preveuen alteracions del trànsit entre les 6.30 i les 15.30 hores

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomanat l'ús del Metro entre les 6.30 i les 15.30 hores de diumenge per les afectacions al trànsit que provocarà la Zurich Marató de Barcelona 2025, ha informat aquest dijous en un comunicat.

En aquest sentit, es preveuen afectacions a 46 línies d'autobús de TMB: D20, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 96, 109, 120, 121, 126, 136, 141 i 192, a més de les dues rutes del Barcelona Bus Turístic.

Com en altres proves atlètiques, TMB repartirà 25.000 bitllets senzills gratuïts entre els corredors per desplaçar-se amb metro o bus el dia de la prova.

TRAMVIA

Tram ha informat en un comunicat aquest dijous que les línies T4, T5 i T6 també patiran afectacions pel pas de la cursa.

A partir de les 7.45 hores no hi haurà servei entre Glòries i Ciutadella | Vila Olímpica (línies T5 i T6), ni tampoc a la totalitat de la línia T4, de Verdaguer a Sant Adrià (Barcelona); a més, durant el tall es reforçarà el servei de la línia T6 entre Glòries i Sant Adrià, mentre que les línies T1, T2 i T3 no es veuran afectades per aquest esdeveniment.

Serà a les 12 quan es preveu el restabliment parcial del servei de la T4 entre Glòries i Verdaguer, mentre que el servei complet de la T4 tornarà a funcionar a les 14.45 hores; d'altra banda, es calcula que les línies T5 i T6 es restabliran a les 15.30.