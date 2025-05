TMB recomana fer servir el Metro aquest diumenge per les afectacions en el bus a causa de la Cursa DiR-Guàrdia Urbana

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana fer servir el Metro aquest diumenge per les afectacions a 43 línies d'autobús per l'11a Cursa Diagonal DiR-Guàrdia Urbana, que tindrà lloc entre les 8.30 i les 12.30 hores.

En un comunicat aquest divendres, TMB ha explicat que adoptarà les mesures i desviaments necessaris en funció dels llocs per on vagi passant la cursa per mantenir el servei de bus "amb la màxima regularitat possible".

En total, els desviaments afectaran 43 línies: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H14, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 136, 141, 192 i les rutes blava i vermella del Barcelona Bus Turístic.