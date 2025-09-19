TMB recomana fer servir el Metro aquest diumenge per la Cursa de la Mercè, que afectarà 34 línies de bus

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomanat fer servir el Metro aquest diumenge per la celebració de la 47a Cursa de la Mercè, que afectarà el recorregut i els horaris de 34 línies d'autobús entre les 7.00 i les 12.00 hores.
En un comunicat aquest divendres, TMB ha detallat que la cursa començarà a 8.30 hores al carrer Aragó, a l'altura del passeig de Gràcia, i passarà per alguns dels punts més emblemàtics i concorreguts de la ciutat com el passeig Sant Joan, la plaça Tetuan, el passeig Lluís Companys, la plaça Universitat i la plaça Catalunya.
Les línies afectades seran D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 54, 65 109, 120, 121, 141 i 150 i les línies del Barcelona Bus Turístic (rutes vermella i blava), i es reforçarà el servei de metro de l'L3 amb trens addicionals per facilitar la mobilitat dels corredors.