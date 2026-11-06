TMB recomana fer servir el metro aquest diumenge per la Cursa de Bombers de Barcelona

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomanat fer servir el metro durant la 27a Vueling Cursa de Bombers de Barcelona 2026 d'aquest diumenge pel desplaçaments pròxims als llocs per on transcorrerà la competició.
En un comunicat aquest divendres, TMB ha explicat que la prova afectarà el trànsit per tot el seu recorregut entre les 6 i les 15 hores, com ara el passeig de Pujades, Pla de Palau, passeig Isabel II, la plaça Tetuan o la Via Laietana, entre altres vies de la ciutat.
Ha afegit que hi haurà desviaments en 31 línies d'autobús que passen per l'itinerari i que són: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 141 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic.