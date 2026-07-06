TMB recomana desplaçar-se amb l'L4 del Metro de Barcelona fins al festival Cruïlla

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomanat desplaçar-se amb l'L4 del Metro per arribar al festival Cruïlla, que se celebrarà des de dimecres fins dissabte al parc del Fòrum, informa en un comunicat aquest dilluns.
Ha explicat que es reforçarà el servei en aquesta línia amb més trens els dies i hores en què es preveuen màxims d'assistents en el festival, i que l'estació El Maresme | Fòrum, la més pròxima al lloc, tindrà una presència més gran de personal d'atenció, seguretat i neteja.
Així, per facilitar el viatge d'anada al festival hi haurà més trens circulant en l'última hora del servei de dimecres i dijous i la tarda de divendres i dissabte, mentre que també es reforçarà el cap de setmana la franja horària inicial de servei per facilitar la tornada a casa.