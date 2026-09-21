TMB preveu serveis mínims de fins al 40% per la vaga d'aquest dimarts de l'autobús de Barcelona

LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preveu uns serveis mínims del 20% fins a les 16 hores i del 40% entre les 16 i les 17 hores per la vaga d'aquest dimarts convocada pel comitè d'empresa dels autobusos de la ciutat, han explicat a Europa Press fonts de TMB.
La convocatòria de vaga es va fer divendres passat perquè els treballadors van afirmar que la seva "paciència ha arribat a un límit" després de fins a 23 reunions infructuoses amb l'empresa en les negociacions del nou conveni laboral.
Per la seva banda, TMB defensa que estan en plena negociació amb els sindicats que signen la vaga, ACAT, ACTUB, CCOO, CGT, SIT i UGT, amb els quals esperen arribar a un acord per adaptar els treballadors del bus el nou conveni municipal.