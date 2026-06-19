BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) oferirà 43 hores de servei ininterromput de Metro per la revetlla de Sant Joan, des de les 5 hores del dimarts 23 de juny fins a la mitjanit del dimecres 24, i sumarà 18 trens de l'oferta habitual en algunes franges horàries.
L'increment de l'oferta respon al "previsible augment de passatge durant el vespre i la nit" i es reforçarà el desplegament especial de personal a les estacions més properes al front marítim (Barceloneta, Ciutadella | Vila Olímpica, Bogatell i Llacuna) on es reforçarà l'atenció, la neteja i la seguretat, ha informat TMB en un comunicat.
L'augment del servei es fixa en fins a 14 trens més a la franja horària d'última hora i amb 18 trens més a la franja compresa entre les 2 i les 5 de la matinada, sent especialment significatiu en la línia 4, on es preveu una afluència més gran d'usuaris desplaçant-se amb metro a la zona de platges.