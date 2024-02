TMB i l'ONCE actualitzen el mapa tàctil de la xarxa de metro per a persones amb discapacitat visual

ONCE

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'ONCE Catalunya han actualitzat el mapa tàctil de la xarxa de metro per a persones amb discapacitat visual existent des del 2012, ha informat TMB en un comunicat aquest divendres.

L'actualització del mapa convencional ha facilitat la renovació del mapa en braille, que es podrà consultar a tres estacions i es distribuirà als Punts TMB i els centres de control de la xarxa.

El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, i el delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí, han presentat tots dos mapes en un acte celebrat a la seu de l'ONCE Catalunya a Barcelona, segons el comunicat.

"Les persones cegues ens movem amb metro i ho volem fer amb la màxima autonomia", ha assenyalat Botí.

Durant aquest febrer es farà una prova pilot a la zona de les màquines de venda de bitllets de Rocafort (L1), Hospital Clínic i Sant Pau-Dos de Maig (L5), on estaran situats els mapes.

Les millores que incorpora el nou mapa tàctil són: més espai entre línies, una textura diferent per a cada línia de metro; relleus per facilitar la identificació dels intercanviadors, els enllaços de la xarxa i els límits de la ciutat, i l'eliminació d'informació no rellevant.