TMB farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metre i reforçarà protocols

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha impulsat una auditoria dels revestiments dels túnels de la xarxa del metro per garantir que els materials instal·lats "reaccionen adequadament en cas d'incendi", i també reforçarà els protocols d'emergència, informa en un comunicat.
L'anunci ho ha fet aquest dimarts a la tarda el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, durant la reunió extraordinària del Consell d'Administració convocada per informar dels primers avanços de la investigació de l'incendi del passat dilluns, 27 de juliol, entre les estacions de Glòries i Clot de la línia 1.
TMB ha assenyalat que, tot i que les característiques tècniques dels elements actualment instal·lats "compleixen la normativa vigent", s'ha decidit encarregar un estudi específic arran de l'incendi del passat dilluns.
L'auditoria tindrà per objectiu "verificar que els materials, que compleixen la normativa, en cas de foc, no suposen un risc afegit", i si en aquest estudi es detecta algun element amb un comportament diferent a l'esperat davant d'un incendi, serà substituït.
EL MATERIAL QUE VA CREMAR "NO ESTÀ EN CAP ALTRE TRAM"
Aquesta revisió es fa "malgrat que el material que va cremar a la línia 1 no està present en cap altre tram de la xarxa de metro", indica TMB en el comunicat.
La investigació de l'incendi del passat dilluns "continua oberta" i les conclusions presentades aquest dimarts tenen caràcter provisional, a l'espera de l'informe definitiu, que incorporarà les aportacions de les diferents àrees de Metro i també dels organismes externs implicats --Bombers de Barcelona, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el fabricant Alstom--.
Paral·lelament, TMB reforçarà els protocols d'informació al passatge en situacions d'emergència: a més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control de Metro i les cabines de conducció, s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per "orientar a les persones usuàries davant d'una incidència".
FETS DE L'INCENDI DEL PASSAT DILLUNS
Durant la sessió, també s'ha detallat la seqüència dels fets de l'incendi del passat dilluns i, segons la informació disponible fins ara, "els protocols de seguretat establerts es van activar des del primer moment".
Explica que a les 17.36 hores el tren 114, que circulava entre Clot i Glòries, es va trobar un foc a la via i molt de fum i que l'agent d'atenció al client que el conduïa va parar el tren a 60 metres de l'incendi i va alertar al centre de control de Metro: en aquest moment, es va tallar la circulació per les dues vies i a les 17.38 l'agent va rebre instruccions d'informar al passatge i retornar el tren a l'estació de Clot.
Per efectuar aquesta maniobra, l'agent havia de desplaçar-se fins a la cabina situada al final del tren: en aquest procés, alguns usuaris van obrir les portes accionant els tiradors d'emergència, i van baixar a la via --a les 17.39 hores--; amb les portes obertes el fum es va escampar per l'interior del tren, a més de que "amb l'obertura de portes i persones caminant per la infraestructura ja va ser impossible moure el tren cap a Clot".
L'agent que conduïa el tren "va ser l'últim a baixar després de comprovar que no quedava ningú a l'interior", i a les 18.08 Bombers va confirmar que l'evacuació s'havia completat i que ja no quedava ningú al túnel.
RECUPERACIÓ DEL SERVEI
Una vegada els bombers ho van autoritzar, el personal del metro va entrar al túnel per reparar els danys que havia causat l'incendi i "garantir la recuperació del servei habitual" el dimarts 28 de juliol a primera hora.
Durant tota la nit van treballar unes 30 persones que van substituir preventivament els aïllaments de la catenària, van reparar el cable radiant de comunicacions que havia quedat afectat i van netejar la infraestructura; i després de les pertinents proves de circulació, el servei es va iniciar "amb normalitat" a les 5 del matí del 28 de juliol.
TMB afirma que continua treballant en la investigació dels fets per aclarir les causes de l'incendi i avaluar el funcionament dels protocols aplicats, i afegeix que seguiran "les recomanacions que es puguin derivar de l'informe sobre aquest incident".