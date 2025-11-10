TMB engega la campanya de sensibilització 'Mou-te pel càncer infantil i acompanya'ns' per al 2026

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha posat en marxa la campanya de sensibilització 'Mou-te pel càncer infantil i acompanya'ns' com a causa solidària de l'empresa municipal per al 2026, que ha estat seleccionada pels seus treballadors.
En la presentació aquest dilluns, el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, i el president de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc), Miquel Javaloy, han celebrat l'impuls de la campanya.
Flores ha destacat que després de col·laborar-hi durant anys, esperen que amb la nova campanya TMB pugui aportar el seu "granet de sorra per ajudar a visibilitzar la feina que fa l'Afanoc per millorar la vida de pacients i familiars".
Així mateix, ha reivindicat l'"orgull" que suposa per a l'empresa que els seus treballadors s'impliquin cada any a seleccionar una causa solidària amb la iniciativa 'Tria la teva causa', que aquest any celebra la 15a edició.
Per la seva banda, Javaloy ha recordat que com a entitat solidària, l'Afanoc també necessita "estar acompanyat per les administracions, les entitats o la ciutadania", i ha agraït a TMB que hagin triat el càncer infantil com a causa.