TMB deixarà sense servei l'L2 del Metro entre La Pau i Pompeu Fabra durant Setmana Santa per unes obres

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) executarà del 12 al 21 d'abril unes obres de millora de l'estructura de l'L2 del Metro que obligaran a deixar sense servei el tram entre les estacions de La Pau i Badalona/Pompeu Fabra, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

Es tracta d'una "actuació necessària" a les plataformes de via de les estacions Artigues i Pep Ventura amb l'objectiu de reduir les incidències i millorar el servei, en uns treballs que compten amb un pressupost d'1,7 milions d'euros.

Durant el cap de setmana del 12 i 13 d'abril també estarà tallat el tram de l'L1 entre La Sagrera i Glòries per instal·lar els nous ascensors que comunicaran el vestíbul amb l'andana a l'estació del Clot, actuació per la qual també es desplegarà un servei d'autobús substitutori.

TMB ha destacat la pròpia xarxa de metro com l'"alternativa de mobilitat més eficient" davant les reformes: en el cas de l'L2, a la mateixa estació de La Pau es pot enllaçar amb l'L4 i l'estació de Besòs, des d'on hi ha possibilitat d'enllaçar amb el tramvia que arriba a Sant Roc i Gorg.

I en el cas de l'L1, l'estació de La Sagrera compta amb enllaços amb l'L5, L9 Nord i L10 Nord mentre que la del Clot enllaça amb l'L2 i al voltant hi ha diverses línies de bus, com l'H10, V25, 33, 34, 62 i 192, a més de La Sagrera, per on circulen les línies H8, V27, V29, 62, 96, 126 i 191.