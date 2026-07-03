TMB convoca 450 places per ampliar el personal de bus i Metro de Barcelona l'estiu del 2027

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha convocat 450 places amb l'objectiu d'ampliar la borsa de personal del bus i el Metro de cara a l'estiu del 2027, ha explicat en un comunicat aquest divendres.
En el cas del bus, volen incorporar 250 conductors, 100 dels quals han de ser dones, i en el del Metro, pretenen incroporar 200 professionals per dur a terme tasques d'atenció al client, que també inclouen la conducció.
La setmana passada, TMB va incorporar 229 professionals a la plantilla de conductors de bus, 53 dels quals dones, i la setmana passada va sumar 129 agents d'atenció al client al Metro per a l'estiu, un 50% de menys de 30 anys i un 51,2% dones.