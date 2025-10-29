TMB augmenta la seva flota '0 emissions' comprant 19 autobusos elèctrics

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha augmentat la seva flota zero emissions després de comprar 19 autobusos elèctrics que arribaran a finals del 2026 i que estan adjudicats per 17,3 milions d'euros.
Aquests busos substituiran vehicles que ara estan en circulació i que estan arribant al final de la seva vida útil, informa aquest dimecres en un comunicat.
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha dit que aquesta adjudicació és un pas més en el "compromís de TMB amb la mobilitat sostenible i en el creixement de la flota zero emissions".
El bus té una capacitat per a uns 120 passatgers i la guanyadora de la licitació és la companyia BYD amb carrosseria Nelec de Castrosua: ha superat una prova del rang d'autonomia, per "demostrar que el vehicle és capaç d'estar hores circulant en les condiciones més adverses".
Actualment TMB té en servei 46 vehicles d'hidrogen i 202 autobusos totalment elèctrics.