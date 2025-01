TMB assoleix el 2024 un "rècord històric" amb 684 milions de validacions, un 6% més que el 2023

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va trencar el 2024 un "rècord històric" amb 684 milions de validacions registrades, un xifra que suposa un 6% més respecte al 2023, que fins ara era l'any amb més validacions.

A més a més, l'any passat també es va batre, per primera vegada des del 2019, el rècord anual de la xarxa de bus, que en aquest període ha sumat 215 milions de validacions, pràcticament un 2% per sobre dels 211 milions de viatges registrats aquell any, informa en un comunicat.

El Metro també va assolir el 2024 el màxim de validacions, ja que en va registrar prop de 469 milions, un 6,5% més que les 440 del 2023.

Així mateix, el suburbà va deixar "xifres històriques" en dies com Sant Jordi, que es va convertir en la jornada amb més passatgers a arribar als 2,5 milions de validacions.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha dit que aquestes dades reforcen la realitat d'una ciutat "sostenible i eficient" que dona resposta a les necessitats de mobilitat de les persones, i ha mostrat el compromís de les administracions per destinar més inversions per poder continuar creixent, textualment.