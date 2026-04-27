TMB amplia la línia de bus V5 de Barcelona fins al barri de la Marina del Prat Vermell

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha ampliat el recorregut de la línia de bus V5 fins a les confluències dels carrers Motors i Acer, al barri de la Marina del Prat Vermell, i que ja ha entrat en funcionament aquest dilluns.
La prolongació de la ruta ha comportat crear 8 parades i l'anul·lació de 3 més, en una línia que el 2025 va transportar 2,8 milions de persones, un 4,5% més que el 2024, i que compta amb prop de 9.000 validacions en dies feiners, informa TMB en un comunicat.
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que el nou servei "permetrà reforçar el transport públic en una àrea de gran creixement i transformació", en una mesura que ha emmarcat en l'Agenda Bus 2026-2030.