El Tibidabo i el Zoo de Barcelona donaran entrades gratuïtes per a nens durant la Mercè 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El parc d'atraccions Tibidabo i el Zoo de Barcelona donaran entrades de franc als més petits de dimecres a diumenge, durant la Mercè, amb l'objectiu de convidar les famílies a gaudir d'aquests dos espais emblemàtics de la ciutat per la festa major.
En concret, al Tibidabo els menors de 16 anys que vagin acompanyats per una persona adulta que compri una entrada general podran obtenir entrades de franc, que estaran limitades, explica BSM en un comunicat aquest dimarts.
En el cas del Zoo, tots els menors de 12 anys que accedeixin al parc amb un adult hi podran entrar de franc obtenint les entrades a les taquilles del parc, i podran participar en un concurs de dibuix sobre la biodiversitat del futur.