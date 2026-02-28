El Tibidabo estrena un gran rètol panoràmic de "Barcelona" en el seu 125 aniversari

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO
BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El parc d'atraccions Tibidabo ha inaugurat aquest dissabte la temporada del seu 125 aniversari amb un acte institucional, encapçalat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, on s'ha descobert un gran rètol panoràmic amb la paraula "Barcelona", segons informa un comunicat de l'organització.
Aquesta obra de l'estudi MIAS Arquitectes consta de nou lletres d'acer amb il·luminació pròpia, dissenyades per funcionar com a bancs i afavorir la interacció dels visitants mentre contemplen el paisatge des del cim de la muntanya.
La jornada inaugural, a la qual també ha acudit la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha servit per presentar la pel·lícula en quatre dimensions "Colors", una breu cinta projectada al cinema del recinte que narra les aventures de les mascotes del Tibidabo en la seva missió per recuperar les tonalitats de Barcelona.
La commemoració continuarà durant tot l'any amb una programació especial que inclou nous espectacles infantils i l'obertura al juny d'una proposta gastronòmica liderada pel xef Rafa Zafra a l'edifici de la Masia.
Finalment, el proper 4 d'octubre es realitzarà una caminada popular des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça del Doctor Andreu.