El Tibidabo de Barcelona tanca el 2023 amb 680.000 visitants, un 10% més que el 2022

El parc destaca la "consolidació" de la realitat virtual i la participació en les propostes formatives



BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El parc d'atraccions del Tibidabo de Barcelona ha tancat l'any 2023 amb més de 680.000 visitants, una xifra que creix un 10% respecte al 2022 (620.000) i que suposa un increment del 8% en el nombre de famílies usuàries de l'abonament anual (més de 21.600).

Ha destacat el 2023 com "l'any de consolidació" de la realitat virtual --que amplia l'experiència d'atraccions com la Muntanya Russa, el Tibidabo Express i Beyond--, a més de l'augment de la participació de propostes formatives com el Fisidabo, informa l'Ajuntament en un comunicat d'aquest dijous.

Ha celebrat mantenir la programació d'espectacles dirigits a tots els públics i ha subratllat l'èxit de propostes com el Krüeger Hotel i el cinema 4D Dididado, que han atret 154.000 i 128.00 espectadors, respectivament.

A més, ha posat en valor l'afluència de públic durant les festes de Nadal: més de 92.000 persones han visitat el parc per gaudir de les propostes de temporada, com la pista de gel de 200m2 instal·lada a la Plaça dels Somnis, per la qual han passat més de 12.000 persones.

LA CUCA DE LLUM COM A "REFERENT SOSTENIBLE"

Durant el 2023, la Cuca de Llum ha crescut en el seu rol com a "principal mitjà col·lectiu" per accedir al cim del Tibidabo, amb més de 806.000 usuaris i usuàries, un 19,5% més que el 2022.

L'Ajuntament ha atribuït aquestes xifres al resultat de les accions que el Parc desenvolupa per "promoure l'accés sostenible a la muntanya" i ha qualificat l'atracció de referent internacional en mobilitat responsable, en les seves paraules.