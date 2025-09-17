El Tibidabo de Barcelona obrirà al públic l'Àrea Panoràmica durant les festes de la Mercè

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona obrirà al públic general el parc d'atraccions del Tibidabo durant les festes de la Mercè el 24 de setembre i, "per primera vegada", el parc obrirà l'Àrea Panoràmica a la ciutadania posant a disposició atraccions com el Giradabo, la Talaia, l'Avió, el Carrusel i el Museu d'Autòmats.
Per accedir-hi, els interessats s'hauran de registrar prèviament a la jornada de portes obertes, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dimecres.
El consistori ha recordat que l'Àrea Panoràmica del Tibidabo és la zona més alta del parc situada a 500 metres sobre el nivell del mar i "amb les millors vistes de la ciutat".