El Tibidabo de Barcelona incorpora l'audiodescripció per a persones cegues a l'Embruixabruixes

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El parc d'atraccions Tibidabo de Barcelona ha estrenat una experiència d'audiodescripció en directe a l'Embruixabruixes perquè les persones cegues puguin gaudir al complet l'experiència.
Es tracta d'una narració en directe i en temps real dels diferents elements que formen part del recorregut, que aquest divendres han pogut experimentar un grup de 10 persones cegues afiliades a ONCE Catalunya, indica BSM en un comunicat.
La inauguració ha comptat amb la visita del subdelegat d'ONCE Catalunya, Àngel Ávila, que ha entregat a la directora del Tibidabo, Rosa Ortiz, una il·lustració del cupó que l'organització dedica al 125è aniversari del parc.